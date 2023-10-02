İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli

Akıllı telefonlar artık hayatın bir parçası. Ancak Döviz/TL kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, telefon fiyatlarının her geçen gün artmasına sebep oluyor. Peki 15 bin TL'ye kadar alınacak telefon modelleri hangileri?

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli
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Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı akıllı telefon arayışı, vatandaşlar tarafından her geçen gün daha fazla artmaya başladı. Bu yazımızda, size yardımcı olmak amacıyla 15 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi akıllı telefonları sıraladık.

İşte 15 Bin TL'ye Alınabilecek Telefon Modelleri

 Poco X5 Pro 5G

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 1

• Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
• RAM: 8 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB
• Arka Kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 16 MP
• Batarya: 67W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Xiaomi 12 Lite

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 2

• Ekran: 6.55 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
• RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB
• Arka Kamera: 108 MP ana kamera,  8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 32 MP
• Batarya: 67W hızlı şarj destekli 4300 mAh

 Samsung Galaxy A54 5G

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 3

• Ekran: 6.4 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+), 120 hz, 403 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5
• İşlemci: Exynos 1380
• RAM: 8 GB
• Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB
• Arka Kamera: OIS Destekli 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera
• Ön Kamera: 32 MP

Poco F4 İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 4• Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
• RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR5
• Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB UFS 3.1
• Arka Kamera: OIS destekli 64 MP ana kamera,  8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 20 MP
• Batarya: 67W hızlı şarj destekli 4500 mAh 

 Samsung Galaxy S20 FE

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 5

• Ekran: 6.5 inç, Super AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 407 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 3
• İşlemci: Snapdragon 865
• RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR5
• Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB
• Arka Kamera: OIS Destekli 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera
• Ön Kamera: 32 MP
• Batarya: 25W hızlı şarj destekli 4500 mAh

Samsung Galaxy A34 5G

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 6

• Ekran: 6.6 inç, Super AMOLED, 1080x2340 (FHD+), 120 hz, 390 PPI Piksel Yoğunluğu, Gorilla Glass 5
• İşlemci: MediaTek Dimensity 1080
• RAM: 6 GB veya 8 GB
• Dahili Depolama: 128 GB veya 256 GB
• Arka Kamera: OIS Destekli 48 MP, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera
• Ön Kamera: 13 MP
• Batarya: 25W hızlı şarj destekli 5000 mAh

 Redmi Note 12

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 7

• Ekran: 6.67 inç, AMOLED, 1080x2400 (FHD+), 120 hz, 395 PPI Piksel Yoğunluğu
• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
• RAM: 4 GB LPDDR4X, 6 GB LPDDR4X, 8 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 50 MP, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 13 MP
• Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Redmi Note 10 5G

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 8

• Ekran: 6.5 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 405 PPI Piksel Yoğunluğu
• İşlemci: MediaTek Dimensity 700 
• Ram: 4 GB veya 6 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 8 MP
• Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 9

• Ekran: 6.5 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 405 PPI Piksel Yoğunluğu
• İşlemci: MediaTek Dimensity 700 
• Ram: 4 GB veya 6 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 128 GB
• Arka Kamera: 48 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamera, 2 MP makro kamera
• Ön Kamera: 8 MP
• Batarya: 18W hızlı şarj destekli 5000 mAh

Realme C55

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 10

• Ekran: 6.72 inç, IPS LCD, 1080x2400 (FHD+), 90 hz, 392 PPI Piksel Yoğunluğu
• İşlemci: MediaTek Helio G88
• RAM: 6 GB LPDDR4X, 8 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 128 GB, 256 GB
• Arka Kamera: 64 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası
• Ön Kamera: 8 MP
• Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh

 Redmi 12C

İşte 15 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek En İyi 10 Telefon Modeli - Resim : 11

• Ekran: 6.71 inç, IPS LCD, 720x1650 (HD+), 60 hz, 268 PPI Piksel Yoğunluğu
• İşlemci: MediaTek Helio G85
• RAM: 4 GB LPDDR4X
• Dahili Depolama: 64 GB, 128 GB
• Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP bokeh kamerası
• Ön Kamera: 5 MP
• Batarya: 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh

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