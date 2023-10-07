Balıkesir'in Manyas İlçesinde 2023 Yılı Çeltik Hasadına Başlandı

Geçtiğimiz Mayıs ayında ekilmesi gerekirken, yağışlar nedeniyle ekimleri Haziran ayına sarkan çeltikler olgunlaştı ve hasadına başlandı.

Manyas’ta Çeltik Hasadına Başlandı

Manyas'ta 70 bin dekarı kayıtlı olmak üzere tahmini 85 bin dekar çeltik ekiminin yapıldığı ve Kasım ayının ortalarına kadar hasadın sürmesinin beklendiğini açıklayan Çiftçi Haluk Özden, "Verimler iyi duruyor, dönümden 750-800 kilo bekliyorum. Fiyatlardan beklentim 25-30 lira arası, olması gereken bu zaten. Maliyetler çok arttı, mazot 20 liradan 40 liraya çıktı.

Baldo nazik, verimi daha düşük, Osmancık türü verim ve dayanıklılık açısından daha iyi olduğu için burada tercih ediliyor. Son yağışlar da yatan çeltiklerimiz daneler olgunlaştıktan sonra yattığı için verim de bir kayıp yaşanmaz" dedi.



Çeltik alımlarında rutubet oranının yüzde 16'nın altında olması gerektiği belirtilirken, bu randımana ulaşabilmek için hasat edilen çeltiklerin kurutma makinelerinde kurutulduğu açıklandı.