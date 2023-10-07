Balıkesir'in Manyas İlçesinde 2023 Yılı Çeltik Hasadına Başlandı

Ülkemizin önemli çeltik üretim bölgelerinden olan ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayan çeltik hasadına başlandı.

Balıkesir'in Manyas İlçesinde 2023 Yılı Çeltik Hasadına Başlandı

Geçtiğimiz Mayıs ayında ekilmesi gerekirken, yağışlar nedeniyle ekimleri Haziran ayına sarkan çeltikler olgunlaştı ve hasadına başlandı.

Manyas’ta Çeltik Hasadına Başlandı

Manyas'ta 70 bin dekarı kayıtlı olmak üzere tahmini 85 bin dekar çeltik ekiminin yapıldığı ve Kasım ayının ortalarına kadar hasadın sürmesinin beklendiğini açıklayan Çiftçi Haluk Özden, "Verimler iyi duruyor, dönümden 750-800 kilo bekliyorum. Fiyatlardan beklentim 25-30 lira arası, olması gereken bu zaten. Maliyetler çok arttı, mazot 20 liradan 40 liraya çıktı.

Balıkesir'in Manyas İlçesinde 2023 Yılı Çeltik Hasadına Başlandı - Resim : 1Baldo nazik, verimi daha düşük, Osmancık türü verim ve dayanıklılık açısından daha iyi olduğu için burada tercih ediliyor. Son yağışlar da yatan çeltiklerimiz daneler olgunlaştıktan sonra yattığı için verim de bir kayıp yaşanmaz" dedi.

Balıkesir'in Manyas İlçesinde 2023 Yılı Çeltik Hasadına Başlandı - Resim : 2
Çeltik alımlarında rutubet oranının yüzde 16'nın altında olması gerektiği belirtilirken, bu randımana ulaşabilmek için hasat edilen çeltiklerin kurutma makinelerinde kurutulduğu açıklandı.

Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Batman'a Bağlı Sason'da Yetişen Çileğin Son Hasadı YapıldıDünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Batman'a Bağlı Sason'da Yetişen Çileğin Son Hasadı YapıldıYurt
# Balıkesir # Manyas # çeltik # hasat
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