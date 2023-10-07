Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Batman'a Bağlı Sason'da Yetişen Çileğin Son Hasadı Yapıldı

Yılın 3 mevsiminde çilek üretiminin yapıldığı Sason ilçesinde üreticiler, havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadını yapmaya başladı. Tüm dünyanın ilgi odağında olan çilek oldukça meşhurdur.

Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Batman'a Bağlı Sason'da Yetişen Çileğin Son Hasadı Yapıldı
Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te! Batman'a Bağlı Sason'da Yetişen Çileğin Son Hasadı Yapıldı
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Batman’ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen, coğrafi işaret tescilli organik çilekte yılın son hasadına başlandı. Sason ilçesinde çilekte verimli bir yılı geride bıraktıklarını anlatan üreticilerinden Mehmet Özdemir, nisan ayında başladıklarını ve yılın son hasadını yaptıklarını söyledi.

Batman'a Bağlı Sason'da Yetişen Çileğin Son Hasadı Yapıldı

Dünya'nın En Meşhur Çileğinin Hasadı Başladı!

Verimde geçen yıllara nazaran çilek rekoltesinde düşüşün olduğunu belirten, Özdemir, "Hem ekicilerimiz hem de işçilerimiz için az verimli bir yıl geçirdik. Bir yılda 3 ana dönem hasat yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz.

Dünya'nın Gözü Bu Çilek'te!

Eskiden Sason’da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var. Ürünlerimizi başta Batman olmak üzere Diyarbakır, Muş ve diğer çevre illerine göndererek satışını yapıyoruz. Bu yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton çilek elde ettik. Kilo gram fiyatı toptan olarak 20 ile 25 lira arasında sattık. Sason’da bir çok aile bu çilekler sayesinde geçimini sağlıyor. Daha fazla destekleme bekliyoruz” dedi.

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# Batman # Sason # çilek # batman
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