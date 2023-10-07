Bolu'da Zincirleme Kaza! 4 kişi yaralandı
Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi. Polis ambulans ve jandarmanın müdahale ettiği kazada 4 kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Gerede'den Bolu'ya giden İsmail A'nın kullandığı 14 KB 401 plakalı otomobil, Çaydurt otoyol gişeleri kavşağında Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Rasim Ö. yönetimindeki 34 NG 4953 plakalı otomobille çarpıştı.
Bolu'da Zincirleme Kaza!
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.
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