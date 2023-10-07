Bolu'da Zincirleme Kaza! 4 kişi yaralandı

Bolu'da zincirleme kaza meydana geldi. Polis ambulans ve jandarmanın müdahale ettiği kazada 4 kişi yaralandı. Polis soruşturma başlattı.

Bolu'da Zincirleme Kaza! 4 kişi yaralandı
Bolu'da Zincirleme Kaza! 4 kişi yaralandı
Son Güncelleme:

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Gerede'den Bolu'ya giden İsmail A'nın kullandığı 14 KB 401 plakalı otomobil, Çaydurt otoyol gişeleri kavşağında Anadolu Otoyolu'na girmek isteyen Rasim Ö. yönetimindeki 34 NG 4953 plakalı otomobille çarpıştı.

Bolu'da Zincirleme Kaza!

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.

Bolu'da Zincirleme Kaza! 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Aracın Hava Yastığına Saklanmış 980 Gram Kokain Ele GeçirildiAracın Hava Yastığına Saklanmış 980 Gram Kokain Ele GeçirildiYurt
# Bolu # bolu # trafik kazası
Çok Okunanlar
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın kaydettiği depremler...
Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları için güncel durum...
Altın fiyatları yükseliyor mu? Altın fiyatları için güncel durum...
Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!
Marmara Ve Ege Bölgesi Altın Oldu!
Öne Çıkanlar “Yönetilemiyor, Kira Fiyatları Çok Yüksek Emekli Maaşı Yetmiyor” “Yönetilemiyor, Kira Fiyatları Çok Yüksek Emekli Maaşı Yetmiyor” Meksika'nın Güneyinde deprem! Meksika'nın Güneyinde deprem!