Aracın Hava Yastığına Saklanmış 980 Gram Kokain Ele Geçirildi

Küçükçekmece’de ihbar üzerine durdurulan araçta, direksiyona bağlı, aracın hava yastığının içine kurulmuş düzenek içinde kokain ve 2 silah ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın Hava Yastığına Saklanmış 980 Gram Kokain Ele Geçirildi

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği polis ekipleri, ihbar üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın direksiyonuna bağlı bir düzenek bulundu. Düğmeye basıldığı sırada aracın hava yastığının çıkarılıp kurulan düzeneğin açıldığı görüldü. Düzeneğin içinden 980 gram kokain ile 2 ruhsatsız tabanca çıktı.

Aracın Hava Yastığına Saklanmış 980 Gram Kokain Ele Geçirildi

Aramanın ardından polis, araç sahibi şüpheli Berkay A.’yı, (26) uyuşturucu madde imali ve ticareti ve ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alarak karakola götürdü. Emniyetteki işlemleri biten Berkay A., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde İmali ve Ticareti' ile 'Ruhsatsız silah bulundurmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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