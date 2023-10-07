Terörün Finans Kaynağına Darbe! 2 Milyon 64 Bin Kök Kenevir ve Skunk ile 812 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 2 milyon 60 bin kök kenevir ve skunk ile 812 kilo esrar maddesi ele geçirilirken 10 şüpheliye soruşturma başlatıldı.

Terörün Finans Kaynağına Darbe! 2 Milyon 64 Bin Kök Kenevir ve Skunk ile 812 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütüne yönelik Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında “Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Er Kenan Büyükçalışkan” operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Terörün Finans Kaynağına Darbe!

Operasyonda, 337 kilogram toz esrar maddesi, 475 kilogram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 812 kilogram esrar maddesi, 2 milyon 33 bin 800 kök kenevir bitkisi, 30 bin 240 kök skunk bitkisi olmak üzere toplamda 2 milyon 64 bin 40 kök esrar bitkisi, 4 evde yapılan aramada 42 kilogram kubar esrar, 10,8 kilogram toz esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ele geçirildiği bildirildi.
10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin numune alındıktan sonra imha edildiği kaydedildi.

Terörün Finans Kaynağına Darbe! 2 Milyon 64 Bin Kök Kenevir ve Skunk ile 812 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Resim : 1

Terörün Finans Kaynağına Darbe! 2 Milyon 64 Bin Kök Kenevir ve Skunk ile 812 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Resim : 2

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# terör # operasyon # diyarbakır
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