Benzine zam geldi! Yeni zam pompa fiyatlarına yansıdı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

YENİ ZAM POMPAYA YANSIDI!

Motorine yapılan dev zam sonrası, benzine de gece yarısı itibarıyla 1 lira 64 kuruşluk zam yapıldı. Zammın pompaya yansımasıyla birlikte benzinin litre fiyatı 40 liraya dayandı.

Benzin litre fiyatı İstanbul'da 38 lira 47 kuruştan, Ankara'da 39 lira 10 kuruş, İzmir'de ise 39 lira 22 kuruştan satılıyor.

Geçtiğimiz günlerde motorine 2 lira 3 kuruşluk zam sonrası ise motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşmıştı.