Fas'ta bir deprem daha! Marakeş kenti yine sallandı

Fas'ta yeni bir deprem daha meydana geldi. Fas Jeoloji Enstitüsü depremin büyüklüğüne ilişkin detayları açıkladı. Deprem, 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Marakeş kenti yakınlarında meydana geldi.

Fas'ta bir deprem daha! Marakeş kenti yine sallandı
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Fas yaşadığı büyük depremin ardından zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkede bu sabah yerel saatle 06.53'e bir deprem daha meydana geldi.

YENİ DEPREM KORKUTTU!

Depreme ilişkin detaylı açıklamayı Fas Jeoloji Enstitüsü yaptı. Yapılan açıklamada meydana gelen depremin merkez üssünün Marakeş kenti yakınlarındaki El-Huz bölgesindeki İglil kenti olduğu belirtildi.

Marakeş'ten de hissedilen depremin büyüklüğü 4,8 olarak açıklandı.

Fas'ta 8 Eylül tarihinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Fas # deprem
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