Borsa haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,83 puan ve yüzde 0,77 artışla 9.992,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,90 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,78 ile tekstil deri olurken, tek kaybettiren yüzde 3,70 ile spor oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta Fed'in faiz kararı ve sonrasında banka Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.