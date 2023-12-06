Dış Finansman 2,4 Milyar Doları Buldu! Deprem Bölgesi İçin Kullanılacak

Deprem bölgesi için 2,4 milyar avroluk dış finansman sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgenin kalkındırılması için dış finansman temini çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

Dış Finansman 2,4 Milyar Doları Buldu! Deprem Bölgesi İçin Kullanılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sağladığı dış finansman kaynaklarına ilişkin bilgi verdi. Dış finansman 2,4 milyar doları buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin yeniden inşası amacıyla dış finansman temini çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, bu kapsamda Asya Altyapı Yatırım Bankasının Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağladığını ifade etti.

Şimşek, söz konusu finansmanla depremden etkilenen illerdeki altyapıların onarımı ve geliştirilmesine yönelik ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek olunmasının amaçlandığına işaret ederek, "Ayrıca İslam Kalkınma Bankasından da Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına 100 milyon dolar tutarında finansman sağladık." dedi.

Sağlanan bu finansmanla depremden etkilenen illerdeki ihracatçı firmalar ile bu bölgedeki işletmelerin tarım ve gıda projelerinin destekleneceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# finansman # deprem # Mehmet Şimşek
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