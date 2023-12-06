Konut Fiyatları Yükselişe Geçti! İşte O Rapordan Çarpıcı Sonuçlar

Artan inşaat maliyetleri konut fiyatlarını yeniden tetikledi. Fiyatlar yurt genelinde yükselişe geçti.

Konutun metrekare fiyatı Türkiye ortalamasında 27 bin 840 liraya İstanbul’da 41 bin 766 liraya çıktı. Veriler 'GYODER Gösterge' Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 3. Çeyrek Raporu'na ait.

Rapora göre 3. çeyrekte 334 bin 295 adet konut satıldı. İnşaat maliyet endeksi ağustosta yıllık olarak yüzde 66,46 arttı.

Endeksin alt kırılımlarına bakıldığında ise malzeme fiyatları aynı dönemde yüzde 52,18, işçilik maliyetleri de yüzde 113,27 olarak yükseldi.

Rapora göre artan maliyetler ve fiyatlar sektördeki konut satışlarını da etkilemeye devam ediyor. Nitekim 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 334 bin 295 adet konut satıldı.