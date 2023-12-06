Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! 915 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyona imza atıldı. Operasyonda 915 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! 915 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamayı Diyarbakır Valiliği yaptı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçenin Bağlan Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal 60-61 Operasyonu" gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonda, 10 noktada toplam 220 kilogram kubar ve 695 kilogram toz esrar bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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