Ege Bölgesi'nde yaş meyve sebze ihracatı arttı

Ege Bölgesi'nde 2023 yılı yaş meyve sebze ihracatında yüzde 7 artış kaydedildi. Kazanç 1 milyar 330 milyon dolar oldu.

Ulusal Kanal’a özel açıklama yapan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılı hedeflerinin yüzde 9’a yakın olduğunu belirtti.

2023 yılı değerlendirme toplantısı yapan Birlik Başkanı Hayrettin Uçak, en fazla ihracat yapılan ürünün 160 milyon dolarla kuru domates olduğunu söyledi.

Uçak en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin başında da Almanya’nın geldiğini belirtti.