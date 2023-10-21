Türkiye'de 9 ayda 39 bin elektrikli otomobil satıldı. Bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı.

Elektrikli Otomobil Satışları Arttı

Verileri Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği paylaştı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 artarak 857 bin 575 adet olarak kayda geçti. Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 67 artışla 666 bin 890 ve hafif ticari araç satışları yüzde 57,2 artarak 190 bin 685 adet oldu.