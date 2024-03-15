Emeklilerden sonra asgari ücretliler içinde düzenleme!

Milyonlarca emekliyi rahatlatabilmek için aranan formüllere bir yenisi eklendi. Emekli kart adı verilen proje ile emekliler bir çok sosyal yardımdan faydalanacak. Bu projenin asgari ücretliler içinde uygulanabileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

Emeklilerden sonra asgari ücretliler içinde düzenleme!
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Emekliler için oluşturulan emekli kart projesinde yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek.

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 ASGARİ ÜCRETLİYE BENZER FORMÜL

AK Parti kurmayları, ilerleyen süreçte aynı uygulamanın sadece asgari ücret geliri olan ailelere de yapılabileceğini, özellikle eğitim yardımı adı altında desteklerin verilmesinin planlandığını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hâlen dar gelirli hanelere yönelik olarak yıllık 1.500 ile 3.500 lira arasında değişen doğalgaz tüketim desteği sağlıyor.

Ayrıca elektrik desteği olarak hanedeki kişi sayısına göre 130 ile 260 lira arasında ödeme yapılıyor.

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Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan desteklerden, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor.

Hane içindeki kişi başına düşen gelirin her yıl belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda, ailelere ayrıca 850-1.250 lira arasında destek sağlanıyor.

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