Emekliler dikkat! Emekliye seyyanen zam, bayram ikramiyeleri derken yeni bir formül ortaya çıktı: Emekli kart..

Milyonlarca emekli seyyanen zam, emeklilere bayram ikramiyesi gibi konuları araştırırken emeklileri rahatlatacak yeni bir formül ortaya çıktı. Emekli kart adı verilen formül en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiriyor. Peki bu destekten kimler yararlanabilecek, işte detaylar...

Emekliler dikkat! Emekliye seyyanen zam, bayram ikramiyeleri derken yeni bir formül ortaya çıktı: Emekli kart..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Seçim öncesi seyyanen zam ihtimalleri emeklinin gündemindeyken emekli maaşı 10 bin TL ve daha az olan vatandaşlar için yeni formül masaya yatırıldı. Doğal gaz, elektrik ve gıda yardımı için ‘Emekli kartı’ verilecek. Emeklilerle ilgili yapılan bu hazırlıkların Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulabileceği belirtiliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti, başta en düşük emekli aylığı alanlar olmak üzere dar gelirlilere yönelik yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Edinilen bilgilere göre, AK Parti ve hükûmet nezdinde yapılan toplantılarda seçim çalışmaları sırasında en fazla karşılaşılan problem olan hayat pahalılığı ve emeklilerin durumuna yönelik yeni bazı adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

Emekliler dikkat! Emekliye seyyanen zam, bayram ikramiyeleri derken yeni bir formül ortaya çıktı: Emekli kart.. - Resim : 1

Bu kapsamda, en düşük emekli aylığı alanlara yönelik doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı adı altında destek verilmesi önerisi tartışmaya açıldı.

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ KAMUOYUNA DUYURULABİLİR

Yapılan planlamalara göre, 10 bin lira ve altı maaş alan ve başkaca bir geliri olmayan emeklilere ‘Emekli kartı’ verilecek. Bu kartlara doğalgaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından para yüklenecek. Düzenlemenin Ramazan Bayramı öncesi duyurulabileceği kaydedildi. 

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