En çok yabancı bankalar kâr etti: Bakan Nebati bankaların kâr etmesini övdü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında BDDK tarafından açıklanan banka kârlarını öven Bakan Nebati, "ankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklaması şu şekilde:

- BDDK tarafından bu hafta açıklanan Şubat ayı bankacılık verileri, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir.

- Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Şubat 2023 itibarıyla yüzde 17,1 olup bu oran yüzde 8 yasal asgari limit ve yüzde 12’lik hedef oranın oldukça üzerindedir. Sahip olduğu yüksek sermaye yeterliliği, bankacılık sektörümüzün olası risklere karşı ihtiyaten önemli miktarda sermaye tamponu bulundurduğunu göstermektedir.

- İkinci bir husus da sektörün tahsili gecikmiş alacak oranının yine Şubat 2023 itibarıyla yüzde 1,9 gibi gayet düşük bir seviyede gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durum, sektörün sağlıklı aktif kalitesinin altını çizmektedir.

- Unutulmamalıdır ki bankacılık sektörümüz tüm bu sağlıklı görünümünü, küresel piyasalarda yakın zamanda uygulanan kerameti kendinden menkul sıkı para politikalarının bir neticesi olarak finansal sistemin içine düştüğü zorlu koşullar altında elde etmeyi başarmıştır.

- Ayrıca, bankacılık sektörümüzün küresel finansal piyasalarla entegre yapısı, kalifiye insan kaynağı ve teknolojik uygulamalardaki öncü aksiyonları ülkemizi bu alanda giderek daha da ön plana çıkarmıştır.

- Tüm dünyanın içinden geçtiği mevcut zorlu küresel koşullara rağmen, bankacılık sektörümüzün ortaya koymayı başardığı sağlıklı gelişimi de arkasına alan ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru sağlam ve kararlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

BDDK tarafından bu hafta açıklanan Şubat ayı bankacılık verileri, bankacılık sektörümüzün güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık oranlarıyla son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğunu teyit eder niteliktedir.



Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu Şubat 2023… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) April 2, 2023

BANKALAR KÂRLARINA KÂR KATIYOR

Bakan Nebati'nin övdüğü kârlılık, her geçen yıl çok büyük artış gösteriyor. Bankacılık sektörünün kârı, 2021 yılının ilk iki ayında 9 milyar TL, Geçen yıl aynı döneminde bu rakam 39 milyar TL, 2023 yılında ise 65 milyar TL oldu. Sadece Şubat 2023 döneminde 26 milyar 244 milyon TL kâr eden bankaların en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon lira oldu. Bankalar 2022 yılının tamamında 461.6 milyar lira net kâra imza attı.

KÂRLAR YABANCI BANKALARA GİDİYOR

Türkiye'de bankacılık sistemin kayıtlı 51 banka bulunuyor. 51 bankanın 35'i mevduat bankası. 35 mevduat bankasını 3'ü kamuya ait, 8'i özel sermayeli, 21'i yabancı sermayeli ve 3'ü de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalar.

2022 yılının ilk çeyreğinin verilerine göre bankaların kârları şu şekilde dağılıyor:

Özel Sermayeli Mevduat Bankası: 23 milyar TL net kâr Türkiye´de Kurulmuş Yabancı Sermayeli Banka: 23 milyar TL net kâr Özel Sermayeli Mevduat Bankası: 21.1 milyar TL net kâr Özel Sermayeli Mevduat Bankası: 19 milyar TL net kâr Kamu Sermayeli Mevduat Bankası: 10 milyar TL net kâr Kamu Sermayeli Mevduat Bankası: 4,6 milyar TL net kâr Kamu Sermayeli Mevduat Bankası: 3.3 milyar TL net kâr

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in çiftçilerin, esnafların, üreticilerin bankalara olan ağır borç yüklerine karşı dikkat çeken bir açıklaması yeniden akıllara geldi.

Ticari krediler bir yana özellikle tüketici kredisi faizlerinin yüksek kalması, enflasyon nedeniyle kredi kartı limitlerinin şişmesi ve buradan elde edilen gelirler de bankaların kârına kâr kattı. KOBİ'ler ise artan kredi hacmine karşın finansman bulamamaktan yakınıyor.