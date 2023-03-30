Bankaların kârı katlanarak artıyor: 65 milyar TL'yi aştı
Bankalar Ocak-Şubat aylarında da yüksek kâr artışını sürdürdü. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün şubat döneminde net kârı 65 milyar lirayı aştı. 2022 yılında bu rakam 39 milyar lirayken, 2021 yılında 9 milyar liraydı.
Bankacılık sektörünün kârı katlanarak artıyor. BDDK verilerine göre, sektörün net kârı Ocak-Şubat döneminde 65,6 milyar liraya yükseldi.
Sektör, 2022 yılının aynı döneminde 39 milyar TL, 2021 yılında ise 9,3 milyar TL kâr etmişti.
BANKA KÂRLARI
2021 OCAK-ŞUBAT
9.3 MİLYAR TL
2022 OCAK-ŞUBAT
39 MİLYAR TL
2023 OCAK-ŞUBAT
65,6 MİLYAR TL
Bankaların şubat ayındaki net kârı ise 26 milyar 244 milyon lira oldu.
BANKA KÂRLARI
2023 ŞUBAT
26 milyar 244 milyon TL
Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 arttı, 8 trilyon 54 milyar 958 milyon lira oldu. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti.