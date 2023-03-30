Şirketlere KKM düzenlemesi: Vade sınırı 1 aya indirildi

Merkez Bankası, döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı getirdi.

Son Güncelleme:

Döviz yükümlülüğü olan şirketlere Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Şirketlerin bankalardaki kur korumalı mevduat hesapları artık 1 ay kısa vadeli açılabilecek. Daha önce alt sınır 3 ay olarak uygulanıyordu.

Döviz yükümlülüğü olan şirketlerin bankalardaki dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz hesabı ve katılım fonu hesapları, talep edilmesi halinde TL’ye dönüştürülecek.

En az 1 ay vadeli olarak TL’ye dönüştürülecek bu hesaplara bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı nispetinde faiz uygulanacak. Merkez Bankası, uygulayacak azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

Mevduat veya katılma hesabı açan şirketlerin hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak. Yerine getirilmemesi halinde tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.

# Merkez Bankası # Kur korumalı mevduat

Benzer Videolar

Çin'den 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi Çin'den 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat Merkez Bankası'ndan bankalara talimat
ASO Başkanı'ndan MB'ye eleştiri ASO Başkanı'ndan MB'ye eleştiri
Bankaların kârı 65 milyar TL'yi aştı Bankaların kârı 65 milyar TL'yi aştı
Ara zam olacak mı? Ara zam olacak mı?
Akıllı telefonlara getirilen zam iptal Akıllı telefonlara getirilen zam iptal
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Fiyat artışları Ramazan menülerini vurdu Fiyat artışları Ramazan menülerini vurdu
Asgari ücrete ara zam mı geliyor? Asgari ücrete ara zam mı geliyor?
Avrasya ülkeleri Dolar saltanatını yıkıyor Avrasya ülkeleri Dolar saltanatını yıkıyor
Kartla harcama yüzde 131 arttı Kartla harcama yüzde 131 arttı
Benzine zam geldi Benzine zam geldi
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri belli oldu!
3 Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman?
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (30 MART 2023)
5 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!