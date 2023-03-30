Şirketlere KKM düzenlemesi: Vade sınırı 1 aya indirildi

Döviz yükümlülüğü olan şirketlere Kur Korumalı Mevduat düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı.



Şirketlerin bankalardaki kur korumalı mevduat hesapları artık 1 ay kısa vadeli açılabilecek. Daha önce alt sınır 3 ay olarak uygulanıyordu.



Döviz yükümlülüğü olan şirketlerin bankalardaki dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz hesabı ve katılım fonu hesapları, talep edilmesi halinde TL’ye dönüştürülecek.



En az 1 ay vadeli olarak TL’ye dönüştürülecek bu hesaplara bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı nispetinde faiz uygulanacak. Merkez Bankası, uygulayacak azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.



Mevduat veya katılma hesabı açan şirketlerin hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacak. Yerine getirilmemesi halinde tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, bir yıl süreyle kabul edilmeyecek.