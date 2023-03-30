Çin'den uluslararası adil düzene 240 milyar dolar katkı

Çin Halk Cumhuriyeti, uluslararası adil düzen ve ortak geleceğin inşası için 20 yılda 22 ülkeye 240 milyar dolar kredi sağladı.



Dünya Bankası, Harvard Kennedy Okulu, AidData ve Küresel Ekonomi İçin Kiel Enstitüsü hazırladıkları 40 sayfalık rapor ile Çin ekonomisine mercek tuttu. Rapora göre Çin’in son 20 yıl içinde verdiği dış kredilerde özellikle 2016 ila 2021 yılları arasında büyük artış görüldü, son 20 yıldaki kredilerin yüzde 80’inin bu dönemde verildiği belirlendi.



Kredilerin önemli bir kısmı, Çin’in Kuşak Yol Girişiminde yer alan Türkiye, Arjantin, Moğolistan, Mısır, Pakistan ve Sri Lanka gibi ülkelere gitti. Raporda, Çin’in krediyi kullanan ülkelerin temerrüde düşmekten kaçınmasına ve en azından kısa vadede kredilerini geri ödemeye devam etmesine yardımcı olan bir sistem geliştirdiği bildirildi. Raporda, IMF ve ABD’nin sağladığı kredilere oranla Çin’in kredilerinin hacimsel olarak daha az olmakla birlikte son yıllarda önemli artış görüldüğüne işaret edildi.