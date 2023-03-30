Avrupa Birliği'nden benzinli ve dizel araç kararı: O tarihten itibaren satılamayacak

Avrupa Birliği Konseyi, otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getiren planı onayladı.



Karar ile Avrupa Birliği ülkelerinde, 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.



Ayrıca, 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.



Yürürlüğe girmesi için birlik üyesi ülkelerce resmen onaylanması gereken plana, başını Almanya'nın çektiği bazı ülkeler karşı çıkmıştı. Almanya, planı desteklemek için, yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlar için muafiyet getirilmesini istemişti.



Avrupa Komisyonu ile Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmış, Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni araçların satışı konusunda güvence almıştı.