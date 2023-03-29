1949’dan beri ilk: Tayvan’ın eski lideri Çin’i ziyaret etti

Tayvan'dan iki isim iki ülkeyi ziyaret edecek. O isimlerden biri Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, diğeri ise mevcut lider Tsai Ing-wen. Tayvan'ın eski lideri Çin'i, mevcut lideri ABD'de ziyaret ediyor.



Eski Tayvan Lideri Ma Ying-jeou 27 Mart'ta Çin ziyaretine başladı. Tayvan'da yükselen muhalefetin öncülerinden biri olan Ma, Şanghay’da Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tayvan Çalışma Ofisi ve ÇKP Belediye Komitesi üst düzey yetkilileri tarafından karşılandı.



Ma, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949’dan bu yana ana karayı ziyaret eden ilk Tayvan Lideri oldu. Tayvan Kuomintang’ın eski Genel Başkanlarından biri olan Ma, karşılama sonrası ailesinin memleketi olan Nanjing şehrine gitti.



Tayvan boğazı gerginliğinin azaltılmasını hedefleyen Ma'nın ziyareti 7 Nisan'a kadar sürecek. Bu sırada Tayvan'ın mevcut yönetimi ise ABD ziyaretine hazırlanıyor.



ABD'nin Asya-Pasifik'te gerginliği tırmandırmasında rol oynayan Tayvan Lideri ise Ma ile aynı tarihlerde ABD'de olacak.



Tayvan yönetiminin başında olan Tsai Ing-wen , Guetamala ve Belize ile ABD'yi ziyaret edecek. ABD Tayvan'ı resmen tanımadığı için ziyaret resmi nitelikte olmayacak. Pekin'in tepki gösterdiği ABD ziyaretinde Tsai'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşeceği belirtiliyor.



Tsai'nin New York'ta Hudson Enstitüsü'nün düzenlediği etkinlikte ödül alacağı, Los Angeles'ta Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşma yapacağı kaydedildi.



Bu ziyaret trafiği sırasında Honduras, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı. Çin ile diplomatik ilişkilere başladıklarını duyuran Honduras, Pekin'in "Tek Çin" politikasına saygı duyduklarını ilan etti. Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul etti.



Honduras'ın bu kararı ile Tayvan'ı tanıyan ülkelerin sayısı 12'ye düştü.