Almanya ve Fransa grev dalgasıyla boğuşuyor

Almanya'da son 31 yılın en büyük ulaşım grevi; uçak, tren ve otobüs seferlerini durdurdu. On binlerce çalışan zam talebiyle sokaklara indi.



İşçi sendikası Verdi ile Demiryolu Çalışanları Sendikası’nın çağrısıyla bir günlük greve giden on binlerce ulaşım çalışanları, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.



Verdi Sendikası Başkanı Frank Werneke, grevlerin, yüksek enflasyonun ortasında milyonlarca işçi için hayatta kalma meselesi olduğunu söyledi. Werneke, “mücadelemiz umursamaz patronlara karşı… 31 yıldır böyle bir grev olmamıştı. Taleplerimiz karşılanmazsa geniş kapsamlı bir mücadele içerisine gireriz” dedi.



Köln’deki eylemde konuşan Demiryolu Çalışanları Sendikası’nın temsilcisi Mesut Ermayası da, salgın sürecinden bu yana zam alamadıklarını belirterek, “Üzerine savaş geldi, enflasyon geldi, her şey pahalılaştı. Bizim isteğimiz her işçiye 650 avrı zam verilmesi” dedi.



Emeklilik yaşını yükselten yasaya karşı eylemlerin giderek şiddetlendiği Fransa’da ise, sokaklarda oluşan çöp yığınları, gündelik hayatın bir parçası haline geldi.



Temizlik işçilerinin greve devam etmesiyle nedeniyle Fransa’nın bir çok kentinde, çöp dağları oluştu. Sadece Paris sokaklarında yaklaşık 7 bin 500 ton çöp biriktiği açıklandı.