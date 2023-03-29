Rusya'dan Ermenistan'a uyarı: Çok ciddi sonuçları olur!

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından Ermenistan'dan dikkat çeken bir adım geldi.



Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin üyesi olmak için Roma Statüsü’nü onay süreci başlattı.



Rusya'dan Ermenistan'ın bu hamlesine sert tepki geldi. Rus resmi Haber ajansı RIA’nın bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bir üyesi olmasının 'kabul edilemeyeceğini' aktardı. Bu adımın ikili ilişkiler açısından 'çok ciddi sonuçlarının' olacağını belirtti.



Ermenistan’da Anayasa Mahkemesi, Roma Statüsü'nün getirdiği Uluslararası Ceza Mahkemesi yükümlülüklerinin Ermenistan Anayasası'yla çelişmediğine karar vermişti. Bu onayın ardından Ermenistan Parlamentosunun anlaşmayı kabul etmesi bekleniyordu.



Batı'nın desteklediği Ermenistan'ın Rusya ile ilişkileri, Ukrayna operasyonu sonrası zorlu bir döneme girdi. Ermenistan, Karabağ'da Azerbaycan ile imzalanan anlaşmanın uygulanmasında da Rusya'nın yeterince çaba harcamadığını savunuyor.