Cumhurbaşkanı Tatar'ın konvoyuna saldırdılar

Londra'da Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna Rumlar ve Yunanlılar saldırdı. Yunan bayrakları taşıyan Rumlar ve Yunanlılar "Türklere ve Tatar'a ölüm, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" sloganlar ı attılar.

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Londra'da Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna Rumlar ve Yunanlılar saldırdı. Yunan bayrakları taşıyan Rumlar ve Yunanlılar "Türklere ve Tatar'a ölüm, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" sloganlar ı attılar. Olay yerinde bulunan Türkler saldırıya karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın konvoyuna saldırdılar - Resim : 1

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

- Londra'da Kings College'de Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermeye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna Rumlar ve Yunanlılar saldırdı.  Yunan bayrakları taşıyan Rumlar ve Yunanlılar "Türklere ve Tatar'a ölüm, Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" naraları attılar.  Olay yerinde bulunan Türkler saldırıya karşılık verdi.  İçimizde bulunan bazı çevreler de, Rumlar gibi "Tatar'ın Londra'da ne işi var" diye bağırıyor.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın konvoyuna saldırdılar - Resim : 2

# KKTC # rum kesimi # ersin tatar

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