Arabistan'dan petro doları kıracak hamle: O ülkeye satışta milli paraya geçti

Dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan’dan petro-dolar sistemini kıracak adım geldi. Suudi Arabistan, Kenya’ya petrolü Amerikan doları yerine Kenya Şilini ile satacağını duyurdu.



Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Suudi Arabistan ile ABD doları yerine Kenya para birimi Kenya şilini üzerinden petrol satın almak için bir anlaşma imzaladı.



Ruto, yaptığı açıklamada, dolar istifleyenleri de uyardı. "Varsa elinizdeki dolarlardan kurtulun. Birkaç hafta içinde piyasa çok farklı olacak.” ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde, Çin de dahil olmak üzere önemli ticaret ortaklarıyla ABD Doları yerine diğer para birimleriyle ticaret yapacağını duyurmuştu.



Öte yandan Suudi Arabistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nün diyalog ortağı olması, Kral Selman tarafından onaylandı.



Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan'ın üye olduğu örgüte, İran ve Belarus'un gözlemcilikten üyeliğe terfi noktasında olduğu belirtildi.