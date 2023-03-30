Obrador'dan ABD'ye sert mesaj: "Sömürgesi ya da himayesi altında değiliz"

Meksika'da dünya piyasalarını sarsan bir kararla lityum madenlerini kamulaştırmıştı. Yabancı şirketlerin sözleşmelerini inceleyeceklerini belirten Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, "ABD'nin sömürgesi ya da himayesi altında değiliz" dedi.

Petrolün kamulaştırılmasının 85. yıldönümünü kutlayan Meksika, ABD'ye meydan okudu. Obrador yönetimi lityum madenlerini kamulaştırma adımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Meksika önce elektrikli araba pilleri için hayati değer taşıyan lityumu kamulaştırdı. Ardında Meksika Devlet Başkanı Andreas Manuel Lopez Obrador'un talimatı ile Lityum rezervleri Meksika enerji bakanlığına devredildi. Kamulaştırma süreci içerisinde 2022'nin Nisan ayında Litio para Mexico veya Meksika için Lithium adlı devlet şirketleri kuruldu.

Petrol yataklarının kamulaştırılmasını kutlayan Meksika'nın Devlet Başkanı Obrador, Washington'a böyle seslendi. Dünya devlerinin lityum oyunlarına karşı mesajı sertti:

Meksika bağımsız ve özgür bir ülkedir, Birleşik Devletler'in bir sömürgesi ya da himayesi altında değildir... İşbirliği mi? Evet. Teslimiyet mi? Hayır. Yaşasın petrol ihracatı! Yaşasın Meksika!

Başkan Obrador kamulaştırma planları kapsamında ülkedeki potansiyel lityum yataklarını araştıran yabancı şirketlerle yapılan sözleşmeleri gözden geçirme sözü vermişti. Şimdi gözler Obrador hükümetinin bu konuda atacağı adımda. Çünkü lityum madeni sadece elektrikli araba değil hayatımıza giren hemen hemen tüm elektronik cihazların ham maddelerinden biri.

ABD'nin nihai amacı Meksika'daki lityum rezervlerini işletmeler aracılığı ile ele geçirmek. Washington'un planlarına karşı Obrador Çin ile işbirliği içinde. Meksika'nın en büyük lityum projesini Çinli madencilik şirketi Ganfeng geliştiriyor.

# meksika # abd # Lopez Obrador

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