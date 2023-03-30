Merkez Bankası'ndan bankalara yastık altı talimatı

Merkez Bankası, yastık altı fiziki döviz ve altının bankaların mevduatları içinde TL oranı hesaplarında dikkate alınmamasına karar verdi.



Bu kararla bankalara gelen döviz veya altın nedeniyle TL mevduat oranının düşmesinin kısmen önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.



Menkul kıymet tesis oranı mevduat için yüzde 10 seviyesinde ancak bu oranda TL payının yüksek olduğu bankalar için düşürülürken, TL payının düşük olduğu bankalar için ise yükseltildiği açıklandı.



Talimata göre krediler için belirlenecek menkul kıymet tesisine esas tutarın belirlenmesinde, tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesapları da dikkate alınacak.