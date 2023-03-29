Ara zam olacak mı? Erdoğan açıkladı

Hükümetten seçim öncesi asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar ardı ardına geldi.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çelişkili ara zam açıklamalarının ardından bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Temmuzda zam var" dedi.