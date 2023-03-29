Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: "Zam Temmuz’da”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Seçim yatırımı olarak asgari ücret zammı için tarih veren Bilgin, “Asgari ücrete zam Temmuz’da” dedi.



Hükümetin enflasyon tahminlerine göre, şubat 2023'te yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yıl sonunda yüzde 22,3'e ineceği açıklanmıştı. Enflasyonun düşeceğinin vadedilmesine rağmen asgari ücret için artış yapılacağının açıklanması, hükümetin çelişki içinde olduğunu gösterdi.