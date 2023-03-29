Asgari ücrete ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı

Emekli maaşının yükseltilmesinin ardından Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılabileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette artış gündemimizde yok" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapışacağı iddiası ile ilgili Bilgin şunları belirtti:

- Asgari ücrette yeni bir değerlendirme yok. Ara zam, böyle bir şey yok. İlgili gündemimizde yok. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir.

Kaynak: DHA

# Asgari ücret # Bakan Bilgin

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