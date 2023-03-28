Benzine zam geldi: İşte son fiyat

Benzinin litre fiyatına 80 kuruş zam geldi. Son yapılan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lira 40 kuruşa çıktı.

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Akaryakıttaki dalgalanma sürüyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 80 kuruş yapıldı.

Benzinin litre fiyatı 28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zamla 21 lira 40 kuruşa çıkarıldı. Motorin fiyatları ise 20 lira 54 kuruşta tutuldu.

Son gelen zamla birlikte benzin fiyatları yeniden yılbaşındaki seviyesinin üzerine çıktı.

Yılbaşında benzin fiyatları 21 lira 14 kuruş seviyesindeydi.

# akaryakıt # zam

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