Bakanlık o ürünlerin ihracatını izne bağladı: İşte o ürünler

İhracatı izne bağlı ürünlerde değişikliğe gidildi.



Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ve süt ürünlerini "ihracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ" kapsamına alarak, ihracatının izne bağlandığını duyurdu.



Patates, kuru soğan, fasulye, kırmızı mercimek, tereyağı ile süt ve krema tebliğ ekinde yer alan ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.



Ayrıca karar Resmi Gazetede de yayınlandı.