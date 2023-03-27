Ticaret Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu taklitlerine ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere ceza kesildiğini duyurdu.

Son Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere karşı vatandaşlara uyardı.

Yapılan açıklamada, bazı işletmelerin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı" gibi isimlerle Et ve Süt Kurumunu taklit ettiğine dikkat çekildi.

Reklam Kurulunun yapılan incelemeler neticesinde, ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verdiği belirtildi.

Öte yandan 81 il Ticaret İl Müdürlüklerine inceleme ve denetim talimatı verildiği belirtildi.

Taklit kasaplara dikkat: Et ve Süt Kurumu imajıyla tüketici aldatılıyorTaklit kasaplara dikkat: Et ve Süt Kurumu imajıyla tüketici aldatılıyorEkonomi
# et ve süt kurumu

Benzer Videolar

İlk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı İlk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı
İşlenmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak İşlenmeyen tarım arazileri üretime kazandırılacak
Ziraat Bankası'ndan dijital banka hamlesi Ziraat Bankası'ndan dijital banka hamlesi
Bakanlık o ürünlerin ihracatını izne bağladı Bakanlık o ürünlerin ihracatını izne bağladı
İşte yeni kurulacak o iki banka! İşte yeni kurulacak o iki banka!
Ortaokul ve lise mezunu polislerden 3600 talebi Ortaokul ve lise mezunu polislerden 3600 talebi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye-Afrika işbirlikleri geliştiriliyor Türkiye-Afrika işbirlikleri geliştiriliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan işçi alımı yapılacak Sağlık Bakanlığı'ndan işçi alımı yapılacak
"Orman köylüleri kalkındırılmalı" "Orman köylüleri kalkındırılmalı"
Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı
Türkiye üzerindeki yasak kaldırıldı Türkiye üzerindeki yasak kaldırıldı
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi!
3 Ertuğrul Doğan Kimdir?
4 Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman?
5 EYT başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?