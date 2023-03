Ticaret Bakanlığı'ndan Et ve Süt Kurumu taklitlerine ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden işletmelere karşı vatandaşlara uyardı.



Yapılan açıklamada, bazı işletmelerin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık İl/İlçe Adı" gibi isimlerle Et ve Süt Kurumunu taklit ettiğine dikkat çekildi.



Reklam Kurulunun yapılan incelemeler neticesinde, ilgili işletmelere idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları tesis edilmesine karar verdiği belirtildi.



Öte yandan 81 il Ticaret İl Müdürlüklerine inceleme ve denetim talimatı verildiği belirtildi.