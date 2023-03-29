Fiyat artışları Ramazan menülerini vurdu: İftar sofraları boş kaldı
Fiyatlardaki yükseliş ramazan menülerine de yansıdı. İstanbul'un birçok semtinde lokantaların iftar saatinde boş olması dikkat çekti. Fiyatları yüksek bulanlar, iftar için evlerini tercih ediyor.
Ramazan ayıyla birlikte lokantalar iftar menüleri hazırladı ancak İstanbul'da restoranlar eski günlerini arıyor.
Önceki ramazanlarda rezervasyonla yer bulanabilen lokantalar boş kaldı.
Esnaf maliyet artışının menülere yansıdığını bu nedenle lokantaların dolmadığını söylüyor:
- Ete neredeyse her gün zam geliyor. Üç gün önce kilosuna 20 TL zam geldi. Biz bu zammı vatandaşa yansıtamıyoruz. Müşteriye bu zammı yansıttığımız zaman, bize yakınıyor. Ete her gün zam gelse bile biz işletme olarak, yılda bir kez zam yapıyoruz. Zamlardan dolayı talep de azaldı. Turizm bölgesi olduğu için sadece turistler bizi tercih ediyor. Oteller boş, İstanbul depremi de insanları korkutuyor ve gelmiyorlar. İlk gün akşam 5 kişi iftar yaptık. Her şeye yüzde 200-300 zam yapılırken, biz yüzde 10-20 zam yaptık. Biz müşteriye zammı yansıtamıyoruz. Müşteri zam yapılınca hemen etkileniyor
Maliyetlerle birlikte iftar menülerindeki fiyatlar da artıyor.
Geçim sıkıntısından yakınan vatandaş iftar için evini tercih ediyor.
İstanbul'da iftar menü fiyatları ilçe ve restoranlara göre farklılık gösterirken fiyatlara geçen yıla oranla yüzde 100'e yakın zam geldiği belirtiliyor.
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