Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu:

- Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülke ve şehirlere katkıda bulunmayı, kendilerine bile hayrı yok" Siyasetin namusu var. Evvela adayı olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne de şehirlerine hayır gelir Sadece partimizle, ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor 'Ben seçimi kazanacağım, ondan sonra AK Parti'ye geçeceğim.' Bizim onlarla işimiz yok Biz varsak doğalgaz var biz yoksak doğalgaz yok İkramiye için bütçe imkanları zorlandı. 3 bin tl oldu.