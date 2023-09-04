Eskişehir'de madenciler grevde! Madenci eşleri Başkent'te eylem yaptı

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları için kendilerini ocağa kapatarak açlık grevine başladı.

Madencilerin eşleri de Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile birlikte 4 Eylül'de holdingin Ankara'daki binası önünde açıklama yaptı.

Madencilerin eşleri yer altında devam eden mücadelenin haklar geri verilinceye kadar süreceğini söyledi.

VATAN PARTİSİ'NDEN MADENCİLERE DESTEK

Madenci eşlerine destek Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Büro Başkanı Hüseyin Karanlık, Örgütlenme Büro Başkanı Savaş Oruç eylemde yer aldı. Ayrıca Vatan Partisi İl Sekreteri Ali Ozan Şimşek ve beraberindeki il yöneticileri de madenci eşlerine destek verdi.

Söz alan Hüseyin Karanlık, söz konusu iş yerinde ruhsat alınamaması olayını eleştirdi, işçilerin hak edilmiş kazanımlarının verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından sendika yöneticileri ve kadınlar şirket yönetimi ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama şirket yönetiminden geldi. Yıldızlar Holding İcra Kurulu üyesi Aydın Şişman, eylemin yapıldığı alanın ruhsatlarının şirkete ait olmadığını buranın Kömür İşletmeleri Anonim Şirketine ait olduğunu belirtti.

Şişman, Enerji Bakanlığı 9 aydır ruhsat vermediği için yer altında çalışmaya izin veremediklerini de ekledi.