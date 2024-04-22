Hizmet üretim endeksinde artış! TÜİK şubat ayı verilerini açıkladı

Hizmet üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 13,8, aylık bazda yüzde 2,7 arttı. Güncel verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) duyurdu.

Hizmet üretim endeksinde artış! TÜİK şubat ayı verilerini açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ait hizmet üretim endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu.

TÜİK'in açıklamasına göre, hizmet üretim endeksi, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 14,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 18, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15,3, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 15,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 7,5 ve gayrimenkul hizmetleri yüzde 15,8 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre ise yüzde 2,7 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,2, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6 artarken, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 0,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı.

Tüketici güven endeksi arttı! TÜİK güncel verileri paylaştıTüketici güven endeksi arttı! TÜİK güncel verileri paylaştıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tuik # ekonomi
Çok Okunanlar
İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması!
İlker Başbuğ hakkında "FETÖ üyeliği" soruşturması!
Alihan Kuriş nasıl cemaat lideri oldu?
Alihan Kuriş nasıl cemaat lideri oldu?
Cumhurbaşkanlığına o isim vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına o isim vekalet edecek
Adana'da feci kaza! Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı!
Adana'da feci kaza! Uçuruma devrilip yanan minibüsteki 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gitti!
Öne Çıkanlar Aile Dizilimi yönetmi nedir ve kimler için uygulanır? | | Arzu ve Adem ile Pazar Sohbeti #canlı Aile Dizilimi yönetmi nedir ve kimler için uygulanır? | | Arzu ve Adem ile Pazar Sohbeti #canlı Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti! Petrol krizi ve Ajda Pekkan! Pet'r Oil şarkısıyla Eurovision'a katılmamızın üzerinden 44 sene geçti!