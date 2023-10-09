İthalatta Beklenti Yükseldi! Ticaret Bakanlığı O Anketi Paylaştı

Ticaret Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Verilerde ithalattaki artış dikkat çekti. Ankete göre ithalat beklenti endeksi yılın son çeyreğinde 16 puan artarak 121,3'e çıktı.

İthalatta Beklenti Yükseldi! Ticaret Bakanlığı O Anketi Paylaştı
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İthalatta yılın en büyük artış beklentisi ortaya kondu. Ticaret Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi’ni paylaştı.

Bakanlığın yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksine göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 4,5 puan arttı. Yılın üçüncü çeyreğinde 109,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 114'e yükseldi.

Ankete göre ithalat beklenti endeksi yılın son çeyreğinde 16 puan artarak 121,3'e çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 7,6 puan arttı.

İhracat beklenti endeksindeki artış ise, 4,5 puanda kaldı.

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# ithalat # ticaret bakanlığı # ihracat
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