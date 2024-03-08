Kart harcamaları arttı



Kartlı harcamalar yine rekor kırdı.



Merkez Bankası verilerine göre, kredi kartı ve banka kartı harcamaları 1 Mart ile biten haftada, haftalık bazda yüzde 15 arttı.



Kartlı harcamalar 262.2 milyar liraya çıkarak yeni rekor seviyesini gördü.



Bu dönemdeki artışa vergi ve BES ödemelerinin 9,6 milyar lira artış ile belirgin yukarı yönlü etkide bulunduğu izlendi.



En belirgin haftalık yükselişler ise, hizmet sektörleri, eğitim, araç kiralama-satış, akaryakıt ve mobilya harcamaları gruplarında görüldü. Harcamaları azalan az sayıda alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik harcamaları öne çıktı.



Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişler ise haftalık 15,6 milyar lira artış ile 83,4 milyar liraya yükselerek rekor kaydetti.