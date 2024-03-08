Meral Akşener Anıtkabir'i ziyaret etti

Akşener, kadının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gereken yerde Türkiye'de ve dünyada hâlâ ayrımcılık yaşanmasında siyasetçilerin eksikliği olduğuna dikkat çekti:

- Dünyanın dört bir yanında kadınların yaşadığı sorunlar, uğradığı haksızlıklar, karşı karşıya kaldığı adaletsizlikler karşısında bizler; Tüm dünyadan önce kavuştuğumuz haklarımızın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ata'nın huzuruna çıktı. Akşener, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

- Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zamankinden daha büyük bir güçle sarılacağız. İYİ Parti olarak; “Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?” sözünüzden aldığımız ilhamla, Türkiye’nin demokratik millî yükselişini, Türk kadınlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz.

Akşener, Anıtkabir ziyaretinden sonra Ankara Kuğulu Park'ta partili kadınlarla bir araya geldi. Akşener, kadınlara karşı yapılan ayrımcılıkta siyasetçilerin rolüne dikkat çekti.