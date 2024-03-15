Kredi büyümesi son 2 haftada arttı!

Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaş tüketici kredilerine yöneliyor. Bankacılık sektöründe kredi büyümesi yılbaşından bu yana yaklaşık 1 trilyon lira arttı. Kredi büyümesinin yarıya yakını ise son iki haftada kaydedildi.

Kredi hacmi 1 Mart haftasında 160 milyar lira artan toplam kredi hacmi 8 Mart haftasında 229 milyar lira artış gösterdi.

Tüketici kredilerinin tutarı, 8 Mart itibarıyla 17 milyar 848 milyon lira artışla 1 trilyon 595 milyar 932 milyon liraya yükseldi.

Bu kredilerin 440 milyar 324 milyon lirası konut, 93 milyar 264 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 62 milyar 344 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 964 milyon lira artarak 1 trilyon 559 milyar 23 milyon liraya çıktı.