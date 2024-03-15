Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale’de 5 şüphelinin gözaltına alındığı kaçakçılık operasyonunda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası ve 80 adet şarj aleti ele geçirildi.

Kırıkkale’de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ve elektronik eşya ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan operasyonlarda 10 bin adet makaron, 308 adet tıraş makinası, 80 adet gümrük kaçağı şarj aleti ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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