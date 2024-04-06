Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup!

Merkez Bankası, 2023’te enflasyon hedefinin tutturulamaması üzerine hükümete açık mektup yazdı. Mektupta 2023 yılı enflasyon hedefinin belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.

Mektup hükümet adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderildi. Mektupta, “Para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı. Faiz artışı mesajı öne çıktı.

"Merkez Bankası aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."

Merkez Bankası'nın temel amacı ve önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğu kaydedildi.

Enflasyonun düşüşü için ise yılın 2. yarısına işaret edildi. Mektupta "Para politikasındaki kararlı duruşun; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyonu 2024 yılının ikinci yarısında tesis edeceği öngörülmektedir." ifadelerine de yer verildi.