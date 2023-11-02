Otomotiv Satışında Rekor! Yüzde 55'in Üzerinde Artış Gösterdi

Otomotiv satışları ekimde rekor tazeledi. Otomobil ve hafif ticari araç satışı, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 arttı. Ekim ayında 101 bin 367 adet satış yapıldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,7 büyüyerek 958 bin 942 adet olarak kaydedildi. Ekim'de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 artarak 82 bin 611 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 5,5 büyüyerek 18 bin 756 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,7 yükseldi.