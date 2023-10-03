Otomotivde Eylül Rekoru

Artan fahiş fiyatlara rağmen otomotiv sektörü 2023 yılını rekorla kapamaya ilerliyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin verilerine göre, Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 96 bin 793'e ulaştı. Yıllık bazda artış yüzde 55,9 oldu.



Eylül ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 76,7 artarak 78 bin 971 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,4 artışla 17 bin 822 adete çıktı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857 bin 575 adet olarak gerçekleşti. Böylelikle bu yılın 9 ayında kaydedilen rakam geçen yılın tamamını aşmış oldu.