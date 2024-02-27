Ramazan'ın yaklaşmasıyla ete zam geldi!

Ramazan ayının başlamasına 12 gün kala kırmızı ete zam üstüne zam geliyor. Etiketlerde 2 haftadır artış yaşanıyor.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, kasaplarda zam hareketliliği başladı. Karkas ete bir haftada yüzde 15'lik bir zam geldi. Sektör temsilcilerine göre kırmızı et 1 senede gelen zam, ramazanın başlamasına günler kala geldi.

"Her sene ramazana bir hafta kala bir zam gelirdi, ramazanda biraz tuttuktan sonra fiyatlar gerilerdi. Şimdi bu sene ramazanda 20-25 gün evvel zam geldi. Bu da normal bir şey değil."

Dana kuşbaşının kilosu 500 liradan 520 liraya çıkartıldı. Yine dana kıymanın kilosu ise 4801 liradan 500 liraya çıkartıldı.

"Ben emekliyim alamıyorum. Emekli maaşım 10 bin lira ben 10 bin lira ile ne alacağım. Bak yetmiyor ek iş yapıyorum. Ama yine de alamıyorum."

Karkas ette en fazla artış kuzuda yaşandı. Kuzu butun kilosu 480'den 550'ye, kuzu pirzola 500'den 600'e yükseldi. Kırmızı etin yanı sıra, tavuk etinde de zam yolda. Sektör temsilcilerinden edindiğimiz bilgilere göre, 28 Şubat'ta tavuk etine 15 lira zam gelecek. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, besicilerin desteklenmesine dikkat çekerek, artışların sürebileceği sinyalini veriyor.