Reeskont kredisi nedir? Kimler bu krediden faydalanabilir?

Reeskont kredisi son dönemlerde araştırılmaya başlanan konular arasında ön sıralarda yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' nın (TCMB), duyurusunu yaptığı ve limitinin yükseltildiğini açıkladığı Reeskont kredisi nedir? Reeskont kredisinden kimler faydalanabilir?

REESKONT KREDİSİ NEDİR? KİMLER FAYDALANABİLİR?

Merkez Bankası tarafından yapılan basın duyurusunda günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi limitinin 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye yükseltildiği, seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verdi. Peki, Reeskont kredisi nedir?

Reeskont kredisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynağından ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir. Kredi vadelerinin geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankasının döviz rezervlerine kazanç sağlamaktadır.

REESKONT KREDİSİ' DEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, ihracatçı, imalatçı-ihracatçı ve ihracatçı sıfatını haiz olmamakla birlikte ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı firmaları, serbest bölgelerde üretilen malların üçüncü ülkelere satışına yönelik üretim ruhsatına sahip veya serbest bölgeden veya Türkiye’den temin edilen Türkiye menşeli malların serbest bölgeden üçüncü ülkelere satışına ilişkin alım–satım ruhsatına sahip firmalar, bankalar aracılığıyla reeskont kredisi kullanır.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA KİMLER REESKONT KREDİ KULLANABİLİR?

Turizm işletme belgesi sahibi turizm işletmeleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tur operatörü niteliğini haiz olduğu tespit edilen A grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi seyahat acenteleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen; B1, B2, C2, C3, L2, R2 veya Taşıma İşleri Organizatörü (TİO) yetki belgelerine sahip Türkiye’de yerleşik uluslararası karayolu nakliyat firmaları, denize elverişlilik belgesi sahibi olan uluslararası denizyolu taşımacılık işi yapan firmaları ve işletme ruhsatı bulunan özel havayolu firmaları Reeskont kredisi kullanabilir.

Ayrıca yurt dışına yönelik müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri sağlayan firmalar (müşavirlik, mühendislik ve yazılım firmalarından Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan amaç ve konu başlığında veya oda faaliyet belgesinde ilgili hizmetlerin yer alması ve bunun tevsiki istenir), yabancı uyruklular, turistler veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ülkemizde bulundukları sürede döviz karşılığı verilecek sağlık hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat/faaliyet izni veya uygunluk belgesi sahibi firmalar Reeskont kredisinden faydalanabilir.



