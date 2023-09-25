TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Emekli Maaşı Açıklaması

Bakanlar Kurulu toplanıyor. Gündemde emekli maaşlarına zam konusunun olduğu da belirtiliyor. Emekli maaşlarına zam tartışmaları sürerken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ta konuyla ilgili açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Emekli Maaşı Açıklaması
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda soruya yanıt verdi.

Numan Kurtulmuş'tan Emekli Maaşı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emekli maaşlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır. Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir.
3 Hafta Aranın Ardından Toplanıyorlar! Bakanların Gündemi Emekli Maaşları3 Hafta Aranın Ardından Toplanıyorlar! Bakanların Gündemi Emekli MaaşlarıSiyaset

Kaynak: TRT Haber

# numan kurtulmuş # emekli maaşı
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