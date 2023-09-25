TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Emekli Maaşı Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi. Kurtulmuş emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda soruya yanıt verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emekli maaşlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır. Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir.