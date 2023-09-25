3 Hafta Aranın Ardından Toplanıyorlar! Bakanların Gündemi Emekli Maaşları

Bakanlar Kurulu 3 hafta aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantıda emekli maaşlarına düzenleme de masaya gelecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

3 Hafta Aranın Ardından Toplanıyorlar! Bakanların Gündemi Emekli Maaşları

Bakanlar Kurulu, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda önemli gündem maddeleri tartışılacak. Toplantıda ekonomideki gelişmeler, fahiş fiyatlarla mücadele, emekli maaşlarına düzenleme gibi başlıklar ele alınacak. Kabine üyeleri,, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Emekli Maaşlarına Düzenleme Gündemde

Milyonlarca emeklinin gözü hükümetten gelecek zam haberinde. Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor. Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere Vergisiz Telefon Düzenlemesi

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak. Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi. Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

İç ve Dış Politika da Gündemede

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak. Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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Kaynak: TRT Haber

# bakanlar kurulu # emekli maaşları
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